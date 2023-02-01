公股銀跟風 推美元優利定存

美元存款利息優於新台幣，吸引民眾加碼，公股銀行跟進此一趨勢，頻推美元優利定存。第一銀行至3月1日止推出「開運發發」新春專案，美元1個月期3.88％及人民幣3個月期1.88％。合庫銀行外幣優利定存專案，新資金的美元1個月期年利率4.1％，3個月期年利率4.2％。

一銀主管指出，許多民眾習慣於新春期間求取一筆開運發財金，幫自己討個好彩頭。一銀優利定存專案包含美元及人民幣，等於有雙財神左右加持，雙幣定存專案利率與牌告利率相比，加碼幅度均超過1個百分點以上。

這次專案透過網路銀行承作，美元最低只要1,688美元、人民幣只要人民幣16,888元即可辦理，且不限新、舊資金均可承作，也沒有承作金額上限，且定存存期短，適合客戶年節資金回流，調度投資之用。

一銀計算，若臨櫃起存額10萬美元，以專案利率3.88％計算，1個月後就可以立即領回本金及323美元利息，換算約新台幣9,700元左右的利息，等同領取一個萬元紅包。

合庫銀則讓民眾搭上美元升息浪潮，推出「財兔臨門 合利旺」外幣優利定存專案，期間至2月14日，以新台幣結購或自他行匯入的新資金，透過臨櫃或行動網銀APP、個人網銀、企業網銀、EOI等各通路承作定存，單筆只要達5,000美元起，即有1個月期年利率4.1％，3個月期年利率4.2％的優惠利率；舊資金1個月期年利率4％，3個月期年利率4.1％的優惠利率。

合庫銀主管表示，為提高數位平台使用率，針對合庫外幣數位帳戶透過個人網銀、行動網銀APP承作定存，單筆只要1,000美元起，不分新舊資金，亦有1個月期年利率4.1％，3個月期年利率4.2％優惠利率，單一客戶限額5,000美元。

不過，公股銀外匯主管強調，美元存款利率雖高，但因美國聯準會升息幅度漸緩，且市場持續醞釀通膨降溫、經濟衰退，可能促使聯準會被迫提前降息的預期，將影響美元走勢，民眾仍要持續觀察聯準會的動向。