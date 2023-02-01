題材助攻 新興亞股吸金

台股封關期間，美國通膨降溫，意味著聯準會去年鷹派升息已獲得成效，激勵美股三大指數同步反彈，也讓新興亞股上周延續上漲動能。

台股兔年開工首日開盤大漲逾500多點，站上「萬五」。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，封關期間美國科技股走揚，又以半導體及電動車族群為主，均有利於台股兔年開盤的表現，儘管美國聯準會尚未發出停止升息的訊號，但近期公布的通膨大幅度降溫，已意味著過去升息已使通膨控制獲得成效，經濟如預期中的放緩時，股市進入L型打底階段，是進場布局的好時機。

張圭慧指出，經濟打底階段，正是尋求投資標的的好時機，從客觀數據來看，國際資金湧入亞洲，今年以來外資買超台股，加上台灣既有的科技產業領先優勢，適合列在長期投資的核心配置，建議投資人除關注參與紅包行情之外，亦不忘長線思考，建議挑選多因子投資且具備防禦能力的產品，產業型則以基本面相對穩健，政策性及題材支持為主，如：半導體、綠能、電動車等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越南農曆期間也休市，27日股市開紅盤收漲，成交量11.1兆越南盾，越股經歷去年下跌後，今年逐步展現活力，加計春節前的漲勢，股市已連續漲第五日。

張晨瑋強調，越南總理於新年會議上再次強調解決房地產市場困難，政策加持下，有利於解決呆帳、企業債等許多問題，今年也將強力促進房地產市場發展；今年越南信貸額度為14％～15％，但將觀察經濟狀況及通膨情況進行調整，額度也可能達15％以上，越股經過一波修正後，投資價值已浮現，政策加上全球供應鏈移轉之下，越南市場持續看俏，建議投資人以定期定額的方式入手越南基金，以掌握後續反彈動能。

群益東協成長基金經理人高浩偉分析，後市鑒於東協國家基本面持穩，根據IMF預估，東協五國今年經濟增長率估近5％，且多數國際收支已較過往幾次金融危機時有所改善，加上包括新加坡、菲律賓、馬來西亞等企業EPS成長率有望維持在雙位數增長的條件支持下，表現仍可期待，持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市表現，類股聚焦非必要消費、金融、工業等。