印度股市Q1補漲行情 啟動

印度2022年12月製造業PMI為57.8，較11月的55.7大增，創歷史次高且連續擴張紀錄推進至18個月，服務業PMI為58.5，同樣較11月的56.4大增，擴張亦長達17個月，在全球經濟逆風之際，反映印度經濟的韌性與活力，印度股市第一季漲升行情可期。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度經濟與資本市場規模排名進程加速，去年印度經濟規模提前超越英國，原先預計2029年超越日本，也提前至2027年；資本市場逐漸發展成熟，印度股市市值也可望於2030年擠進前五，因此也吸引外資轉賣為買，外資12月買超19億美元，過去兩年累計的鉅額賣超有待回補，提供印度股市後市上檔空間。

操作上以金融、工業、可選消費、科技、能源為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並搭配爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，可鎖定科技印度、消費升級、自給自足的印度等題材。

群益投信國際部主管洪玉婷指出，通膨與升息預期多反應至市場價格中，讓股市投資契機浮現。印度可望受惠於貨幣政策料由緊轉鬆，且因為稅額超收故將運用於基礎建設與國防，加上內需強勁，可望帶動股市表現。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度的總體經濟仍相當堅韌，通膨降溫趨勢出現，貿易赤字也有所縮減，製造業PMI亦維持在擴張水準。類股可留意國防鐵路、新能源、IT服務以及循環性類股等表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，印度經濟成長與大行情才剛開始，今年經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與大陸2007年至2011年成長路徑相似；印度私人消費將從目前2兆美元於10年內翻倍至4.5兆美元，約為大陸在2015年水準。同時，印度具備服務中心升級、金融數位化、能源轉型等轉型力量，將新印度經濟結構轉型並提升。

元大印度基金研究團隊強調，在全球景氣不明朗階段，內需與出口潛力俱佳的印度有機會脫穎而出，近期印度財報季表現亮眼，吸引印度內資入場，其中能抵禦景氣波動、表現相對穩健的大型龍頭企業此階段相對看好。