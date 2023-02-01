美通膨降溫 亞洲非投資級債有潛利

美國商務部公布，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出，於去年12月下降0.2個百分點，通膨降溫使目前市場普遍預期美國升息將降至1碼，預計將是去年3月來升息幅度最小，新興市場可望受惠，亞洲非投資級債後市可期。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，公司債與新興市場債等風險債券指數受惠利差收斂而於春節期間價漲。大陸結束動態清零政策，在寬鬆貨幣政策與財政政策帶動下，經濟可望迎曙光，市場情緒轉佳，亞洲高收益債券可望受惠。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，大陸宣布結束清零政策，同時也開放邊境，有利加速供應鏈緩解及提振大陸經濟表現。隨著美國聯準會進入緊縮政策的平穩期，預期對新興亞洲市場與全球金融環境的負面衝擊將有所緩解，2023年債券發行量將溫和上升。

目前市場預估聯準會升息終點為接近5％，最後一次升息或將落在今年3月，一旦暫停升息，有利債市的反彈。而大陸的貨幣政策更是全球相對寬鬆，且房地產三箭齊發，從信貸、債權、股權三方面對房地產企業支持，大幅提振市場信心，預期大陸2023年需要加大內需刺激力度，地產投資成為2023年穩增長的重要發力點，可望活絡地產商債市買氣。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，2023年通膨可望大幅走低，聯準會將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳，其中最看好投資級公司債。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，今年上半年金融市場將呈現經濟收縮至尋求落底、通膨放緩，但仍高於2％、進入升息末段的情境，預期大環境上演「債優於股」主調。

第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。