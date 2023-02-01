長線收益點火 投資級債氣盛

市場關注美國聯準會（Fed）2月份升息決議，受到元月中旬以來美股強勢影響，美債殖利率略見彈升，帶來債券價格的修正，儘管如此，法人表示，投資等級債仍具備長線投資收益價值。

美國核心通膨PCE連三降、第四季勞動成本升幅放緩、聯準會理事也暗示聯準會暫停升息的時間點可能落在5月，並激勵美國10年期公債殖利率近一個月下滑近40個基本點，不過即便通膨有感降溫，預期至年底前仍將明顯高於央行目標值而使利率水準處於高水平，而從近期財報也明顯感受到企業對景氣前景的不確定性與高成本對獲利的影響。

富蘭克林西方資產團隊表示，預期全球通膨將持續緩和、聯準會停止升息、美元有望溫和走弱，整體利差型產品具吸引力。

第一金投信指出，在能源價格回檔，美國通膨趨緩下，也使得聯準會升息的步伐可望放慢，投資級債券價格與美公債價格連動度高，市場預期，在全球經濟持續存在衰退疑慮下，加上升息可能放緩，相對仍有利於投資債券後市表現，美債殖利率近期處3.3％至4％小幅區間來回，美債殖利率彈升回到3.5％以上水準，投資級債券俱備長線投資收益價值。

台新投信相對看好新興市場投資等級債後市表現，尤其是拉美地區投資等級債。台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，被視為通膨首要指標的核心PCE價格指數，去年12月年增4.4％，為2021年10月以來的最小漲幅，若聯準會升息腳步能趨緩，預期對全球金融環境的負面衝擊將會有所緩解，有利投資級債券的表現。

其中，新興市場投資級債券相對有表現空間，因為雖全球金融條件趨緊及成熟市場需求前景減弱，經濟成長也將隨之放緩，但新興市場央行相比成熟市場更早更快提高利率，這將提供外國投資人足夠收益，以限制資本外流，有利新興投資級債券的表現。

操作上看好新興企業債中的拉美地區，在相對價值上具有吸引力。