亞股東協、印度基金 資金開趴

隨著美國聯準會（Fed）升息幅度可望縮減、大陸逐步解封以及中將達成ADR審計協議等利多消息，帶動近期亞洲股市表現。投信法人表示，儘管全球經濟放緩風險受關注，惟亞洲股市已先行修正，目前指數估值低於長期平均水準，投資價值浮現，建議投資人不妨趁勢分批建立部位，其中，經濟增長及企業獲利穩健擴張的東協、印度市場，更為值得留意。

群益大印度基金經理人林光佑指出，受惠政府政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，印度在全球出口占比明顯提升，在全球製造及國際貿易地位日益升高，有利維持印度經濟長期高成長態勢。此外，疫後遞延需求持續發酵，印度內需復甦保持強勁態勢，汽車銷售增速居亞洲之冠，火熱的內需亦有助為印度經濟增添動能。

富蘭克林證券投顧表示，新興市場成長動能具韌性，尤其基於近期防疫政策鬆綁經濟重啟，預期受壓抑的需求獲得釋放將推動大陸2023年成長動能加速，印度也可望保持於主要國家中成長動能最佳地位，而隨著通膨高點已過，關注美國聯準會升息步伐的調整，包含美元走軟與股票風險溢酬下滑，皆對新興市場有利。

整體而言，通膨、戰爭或大陸成長前景疑慮等已知的利空消息，對於市場產生的負面影響可能逐漸鈍化，但伴隨美元回軟與投資人轉向更高成長潛力市場，新興市場股票可望受惠資金回流效應推動2023年有所表現。

富蘭克林證券投顧認為，大陸全面重啟經濟，觀察疫情已在多數城市達到頂峰，顯示經濟復甦可能較預期更早開始，且隨更多房地產支持措施推出以及鬆綁平台產業監管等總體經濟政策更傾向於促進經濟復甦，都將顯著提升消費者與企業投資信心，而這也是推動可持續性經濟復甦的關鍵因素。

印度經濟體過往大規模的非正規經濟目前已有更大程度朝向正規發展，這進一步透過GST消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，這也轉化為企業環境結構狀態的更大改善，印度成長前景佳國內資金動能旺盛，有助支撐印股表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉強調，後市來看，鑒於東協國家基本面持穩，根據IMF預估，東協五國在2023年的經濟增長率估近5％，且東協多數國家的國際收支也已較過往幾次金融危機時有所改善，加上包括新加坡、菲律賓、馬來西亞等企業EPS成長率有望維持在雙位數增長的條件支持下，後市表現仍可期待。

國家別可持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市表現，類股而言包括可選消費、金融、工業等可留意，特別是解封後的泰國觀光業。