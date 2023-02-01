月存0050太慢？網嘆還不如買這檔ETF

存股ETF成全民運動，無腦投資又有穩定配息，成受歡迎主因！尤其是「國民ETF」元大台灣50（0050）更是存股天菜，去年登零股交易第3名，僅輸台積電（2330）和國泰永續高股息（00878），因此有網友發問，「月花1000元，0050買零股存會太慢嗎？利息會比定存好嗎？」底下網友一語戳破盲腸，「不是0050慢，慢的是你，1000元也太少。」更有網友建議乾脆買00878，因股價僅16元多，比0050親切多了。

0050是全台第1檔也是規模最大的ETF，成分股是上市前50大市值公司，像基金一樣有分散風險和穩定配息的優點，與大盤連動性高，尤其是權王台積電幾乎占一半達46%，投資報酬率不錯，近年殖利率達近4%，去年成交1.7億股，成長99%幾乎翻倍，今年來股價也一路高飛，從年初110.75元漲至今（1）日盤中118.85元，月漲逾7%，是強勢ETF，等於可以股價股息兩頭賺。

1000元拿來投資自己 之後找個薪資高、年終多的公司 報酬率絕對比放0050高

有網友在Dcard以「0050買零股存會太慢嗎」為題發文，他表示「每個月薪水扣掉房租、生活費、和其他開銷，大概剩7、8千元，還要給父母孝親費3000元，這樣剩沒多少能存，想說每個月存0050大約1000元左右，扣掉管理費那些，這樣是不是比放定存拿到的利息要好？」

底下網友直言回覆，「不是0050慢，慢的是你，1000元也太少」、「買0050放長期的話，獲利比定存還好，但過去的績效不保證未來…」、「ETF都有管理費，0050每年總管理費是0.46%，會直接從淨值扣掉，不會跟你額外收錢」、「不管你投入多少，一年就是5%以上，你跟我說定存1-2%比較好？你數學應該不用重讀吧」。

支持的網友說，「每月1000元確實是慢，但總比沒有好」；反對的網友則給出建議，「每月1000元拿去買書或上課，增加自己的薪水，報酬率還比較多」、「一個月1000元拿來投資自己，之後找個薪資高、年終多的公司，報酬率絕對比你放0050高」、「1000元投資，建議買00878，每月定期買」、「1000存10年也沒啥感覺，建議還是每月拿來吃頓好的吧」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 馮恩惠 ）

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