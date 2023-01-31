法人看特別股 2023報酬潛力可期

美國聯準會（Fed）上調2023年政策利率預期鷹派立場，且經濟成長數據優於預期，市場認為聯準會將持續升息，風險偏好情緒低迷，特別股指數於2022年12月份下跌。法人表示，雖然對經濟衰退的擔憂增溫，不過特別股發行人的基本面依然穩健，目前特別股指數的殖利率亦來到多年難得一見水準，已浮現投資價值，2023後市報酬潛力值得期待。

柏瑞投信2022年12月「洞悉特別股」報告指出，美歐央行表態將持續緊縮，市場擔憂經濟未來前景，特別股ETF在12月份呈現資金淨流出。不過，當前整體特別股的發行人基本面依然穩健，故預期在市場情緒回穩後，特別股價格有望複製先前經驗、自超跌中反彈。

柏瑞投信指出，雖然美國經濟前景仍存隱憂，但通膨數據持續降溫與大宗商品價格回落，且消費者信心指數反彈回升，經濟學家開始上調2022年第四季經濟成長的看法。美國聯準會2023年底的利率預測中位數將高於5％，並到2024年才會開始降息，然聯準會主席鮑爾表示美國仍能避免經濟衰退。

雖然聯準會將持續升息對抗通膨，特別股指數殖利率2022年12月底來到7.31％的近年來高點，投資價值已然浮現，且相較於美國10年期公債殖利率具有投資吸引力。

投組配置策略上，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國通膨有逐漸趨緩跡象，及聯準會政策轉向的可能性，將持續調高利率風險至中立水準。短期將透過參與新股發行提升有效存續期間，以期能參與市場信心回穩後帶來的反彈契機。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹分析，今年多數時間利率料仍維持在相對高檔，但升息幅度有望減緩下，利率風險亦料降溫。從企業體質來看，景氣放緩及資金成本上揚增加企業財務壓力，而觀察特別股主要評等投資級（A─BBB）及BB級企業之利息保障倍數略為下滑。

邱郁茹強調，但處於歷史高檔區，顯示多數企業的財務品質仍相對穩健，且特別股的殖利率也僅次於非投資級債，不失為現階段投資人既想掌握收益，又想兼顧資產品質的投資標的。