各國政策激勵 電動車長線聚光

目前市場預估高利率的時間在市場影響變長，對企業投資與民間消費的影響是觀察重點。投信法人指出，各國電動車政策刺激以及全球政府淨零碳排目標不變下，持續看好電動車產業。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，預估今年全球電動車出貨量可達1,388萬輛，年成長35％，而銷售量預估年增率45％，挑戰1,500萬輛；銷售量大於出貨量，代表著仍然呈現供不應求。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在美國、歐洲、日本、大陸等地先後訂出禁售燃油車的政策與時程，運具電動化將是移動工具發展之主流趨勢，在電動車市場需求持續增長下，市場預估2036年電動車的銷售占比將超越燃油車。

其中相關供應鏈商機龐大，軟硬體皆有投資亮點，包括馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等等，可望續獲市場資金青睞。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業；另中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，全球零碳排共識下，對於有助減碳、低碳的相關產業產生助益，尤其電動車在各國政府政策大力支持下，加速產業發展。另外，近年新創公司與傳統車企也積極投入搶食電動車市大餅，預期2023年可望持續保持偏強增速。