主要股市奮起 法人謹慎看

儘管微軟、英特爾等企業財報表現疲弱，但因實體經濟數據優於預期，市場淡化經濟衰退疑慮，農曆春節期間主要股市收高，不過，法人對風險性資產依然持謹慎看法。

市場預期美國聯準會（Fed）2月FOMC會議將放緩升息幅度，今年可能暫停升息條件，在國內放農曆春節年假期間，主要股市明顯收高，根據富達投信統計，漲幅前五名分別是費城半導體指數、那斯達克指數、陸股、美股及日股等。

富達投信表示，目前維持審慎看法，因為股票與信用債券市場，尚未完全反映經濟可能出現溫和衰退，令不同資產對於經濟表現出現分歧表現。現階段相對看好新興亞洲股票、投資等級債、美國政府債、日圓、新興國家貨幣等。

路博邁指出，目前經濟學家與總經分析師一致認為，今年將是經濟成長趨緩與通膨下降的一年且從歷史經驗可知，類似的環境將對股市、信用債、與大宗商品帶來挑戰。路博邁資產配置委員會對承擔股市風險意願相當低。

因此不僅設法發掘與股市呈現零相關性的潛在報酬來源，尤其青睞收益標的，面對充滿不確定性的環境，與其寄望未來的報酬成長潛力，投資人更應把握當下的收益。

富達投信認為，未來關注聯準會貨幣政策、大陸經濟重啟、企業財報等三大焦點。去年聯準會共升息17碼，將聯邦基準利率目標區間上調到4.25％～4.50％之間；此外去年12月利率會議聯準會上修今年利率中位數至5.1％、核心PCE通膨年增率至3.5％、失業率中位數至4.6％並下修經濟成長中位數預估至0.5％。

主要央行今年上半年仍將維持升息政策，升息周期即將進入尾聲，預估聯準會此波緊縮循環利率終點為5％～5.25％，市場將轉向聯準會高利率將維持多長時間，對於降息預期目前市場看法仍分歧。

另109家標普500大企業公布財報，包括蘋果、高通、超微、亞馬遜等，富達投信說明，根據FactSet統計至1月27日為止，目前標普500大企業已有29％公布財報，獲利優於預期比例為69％、低於五年均值77％，去年第四季獲利預估衰退5％，將是2020年第三季來首度獲利衰退。