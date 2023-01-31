北上資金強強滾 陸股基金有潛力

市場憧憬大陸防疫及地產政策轉向，經濟有望迎來落底復甦，因此陸股近期買盤強勁，北上資金自1月4月以來，連續13個交易日淨買入，金額達到人民幣1,125.31億元，超越去年全年淨買入總額。法人指出，目前上証指數及創業板估值仍未回到均值，相較於全球來看仍屬低估，後市大有可為，有利逢低布局陸股基金。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，封關當周淨買入人民幣485億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於2021年12月創造的人民幣488億元歷史紀錄。對於當前人民幣匯率預期，大陸央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清指人民幣匯率會保持雙向波動，但總體上將持續走強，而從歷史規律來看，人民幣明顯升值期間A股對應明顯上漲。

就產業展望分析，葉宇真指出，大陸防疫政策的調整對醫療保健行業有明顯的提振作用，防疫政策調整後一個月醫療保健行業平均漲幅接近10％，對於消費板塊的利多也是確定的。值得關注的是，隨著離岸人民幣匯率回到6元區間，北向資金轉向流入，並且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等偏消費板塊，預計隨著政策利多不斷加大力度和實質性，有利於消費股表現，建議逢低布局。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎分析，大陸的關鍵變量同樣重要，去年經濟疲弱來自地產及消費，近期人民銀行、銀保監會發布通知，建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，房價下降城市可階段性下調個人住房貸款利率下限，刺激購房需求。

另外，今年1月8日起，大陸新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，入境不再需要集中隔離。即地產三支箭政策改善地產資金狀況，大陸開放國門，疫情對於消費意願的影響顯著減小，地產及消費的修復有望帶動大陸經濟增長上行。