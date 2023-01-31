新基金打安全牌 主攻美債、ESG

歷經2022年股債雙跌的困境，檢視國內投信法人首季將展開募集的新基金，主要集中在美債與ESG相關標的，投資風向轉趨穩健，總計共有九檔基金可望在第一季發行上市，在今年債市的多頭普遍被市場認同下，九檔首季新基金除三檔ETF基金外，其他多以債券、多重資產等類型為主，主題則以ESG的永續題材最受到青睞，大型投信業者紛紛推出相關ETF基金搶市。

據統計，包括1月已經募集完成的新基金，總計今年第一季可望募集進場的投信新基金共九檔，其中國泰四年到期成熟市場投資等級債券、中國信託ESG金融收益多重資產、聯博四年到期全球美元債券、大華銀六年期美元保本、路博邁美國短年期非投資等級債券以及募集完成的野村環球時機多重資產都屬於較為穩健保守的投資標的，另外三檔ETF則分別為兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF、群益台灣ESG低碳50ETF與國泰台灣領袖50ETF等。

法人分析，今年增持適合的債券基金成為投資重點，建議首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。另隨近年ESG成為投資顯學，投信推新基金聚焦相關的，積極尋找金融資產或台股相關標的掌握契機。

群益台灣ESG低碳50ETF基金經理人洪祥益表示，淨零碳排已成全球共識，國際大廠像蘋果、微軟等國際大廠也都設下零碳排的時程，大致上在2030年達成碳中和、2050年達成淨零碳排，而在國際供鏈居要角的台灣企業也清楚，碳稅上路低碳才能迎來訂單，台灣企業NO ESG NO MONEY，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，尤其ESG優良企業遭大環境巨變，能展現較佳的抵禦能力。

ROE獲利能力也是要特別注意，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。進一步結合業界罕見收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。

國泰投信也將在3月推出的國泰台灣領袖50ETF基金，其追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」不僅考量企業的獲利情況，在市值代表性的基礎上，也依其低碳轉型應對能力進行權重調整，為台股市值型ETF基金商品打造新風貌。