外資加碼 A股基金漲勢亮眼

看好疫後復甦加上基期相對較低，外資自去年第四季末起積極買進A股，今年以來持續加碼，帶動A股行情震盪走高，也進一步推升大陸A股基金基效漲勢亮眼，引領股市多頭漲勢。投信法人建議，可逢低分批或透過定時定額布局。

統計去年11月起北上資金連兩個月大幅增持A股，今年來仍大筆掃貨，累計1月以來淨流入逾人民幣900億元，超越去年全年。也因為強勁的資金動能挹注，就基金績效觀察，理柏資訊統計至1月17日，大陸A股基金績效今年來類型平均報酬率達7.67％，為投信投顧公會分類之冠，其次是大中華股票型6.59％。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，大陸A股估值仍處歷史底部區間，由於民間市場資金充沛，加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科創板。

永豐中國經濟建設基金經理人許書豪指出，今年市場擔憂全球經濟恐邁入衰退風險，但大陸擁有強大內需市場，即使解封初期可能面臨感染高峰，隨著染疫風險陸續淡化，大陸經濟在可觀的內需動能下，將有不錯的成長表現，外資企業包括摩根大通、瑞銀等，也持續看好大陸經濟復甦，尤其對消費領域的增長期望甚高，可望吸引國際資金挹注。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，之前市場認為有政策風險的板塊，官方態度都蠻明顯較友善，在經濟本身的疫後復甦，及政策風險的下降，今年大陸股市表現可期。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真強調，3月初大陸兩會對今年穩增長、擴內需政策會有更具體的定調安排，政策和內生增長共同驅動經濟快速恢復。預計政策預期拐點帶來的疫情影響拐點明確後，外部流動性和基本面拐點也將逐步明確，A股迎向今年轉折之年的中期修復基礎，建議逢低布局消費股。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫說，二十大不再重申「房住不炒」，讓大陸地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於大陸地產的後市表現。