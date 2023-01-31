陸股前景 9成經理人按讚

預期全球獲利恐持續惡化，基金經理人1月續減碼股票，但對陸股前景卻相對樂觀，主要因大陸全解封，其中甚至有淨91％經理人看好大陸今年經濟後市，是過去16年來最樂觀，法人表示，在兔年若要投資股票，一定不要忽略陸股。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，在重啟開放後，預期今年的消費將再度成為引領GDP成長的重要動能，一方面大陸的高端財富人口在疫情期間，財富並沒有明顯受到衝擊，但這兩年受疫情影響累積了超額儲蓄。目前受到失業影響的消費人口，預期也將在解封後重新返回工作。相對於2022年預估僅成長1％至2％的零售消費，今年將是高成長的一年。從評價面觀察，目前MSCI中國指數與代表A股的滬深300指數本益比均在歷史上偏低的水準，極具投資吸引力。

雖然經濟重啟之路仍有波折，朱繼元認為，景氣在回升初期的數據表現上會有起伏，但陸股已逐步走出近二年的低迷，今年在低基期的背景下將有所表現，看好與重啟經濟相關的產業，如餐飲、航空、博奕，以及之前政策打壓，造成評價偏低的產業，如網路股，建議投資人可以對陸股可分批布局。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，陸股去年在清零封城、內外需同步走弱下，上證綜指去年全年下跌15％，今年在大陸提出疫情防控「新十條」後，大陸多地區陸續迎來疫情高峰，隨著感染人數的相繼達峰，預計第一季度疫情對大陸的衝擊將逐漸進入尾聲，不僅供給端將持續改善，且感染人數達峰也將為需求改善提供助力，大陸經濟將開啟向上修復進程。

在疫情防控完全放開下，可望帶動經濟復甦。當前陸股已具備較好性價比，雖然經濟尚未明確好轉，但市場底部已確立，未來一旦政策超預期出臺，均有望為陸股帶來催化劑，可趁勢加碼。

陸股今年操作策略，高依暄建議，可關注疫後復甦、地產產業鏈及涉及能源安全、科技安全領域的優質製造業等三大主線。疫後復甦關注必選消費、醫療保健；地產產業鏈關注房地產後市場等可選消費產業；新能源、智能汽車等優質製造業亦是今年市場關注重點。