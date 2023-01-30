REITs物美價廉 逢低分批布局

去年全球經濟面臨俄烏戰爭及通膨的威脅，但美國REITs業績仍繳出亮麗成績單，獲利達高峰，預估獲利成長率持續上修至新高14.3％，今年獲利成長率持續成長5.3％。投信法人指出，REITs目前評價仍在較低的位置，高現金流與穩健性將開始吸引長線資金，建議第一季前拉回逢低可分批布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，分析美國REITs各次產業展望，5G基地台方面，長期發展佳，獲利與成長均穩定，主要是當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業。

資料中心部分，儘管科技業進入削減資本支出，市場對資料中心業者前景大幅轉悲觀，但數位化經濟仍將持續推動資料中心長期需求，預估2022年至2026年成長幅度保持10％；旅館業方面，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，目前產業評價仍在較低水準，未來潛在報酬高。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，受去年資本市場動盪的影響，上市REITs市價大幅修正。回顧2008年全球金融危機及2020年新冠疫情大流行的時候，上市REITs市價同樣產生偏離，但是隨後強勢修復時期便具有超越表現。2021年第二季後高齡住房基本面持續復甦而且不斷強化，高齡住房回歸長期供不應求情境，建議可以善用長照醫療REITs基金來參與成長的契機。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息以及經濟衰退的挑戰，但是目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡房地產與物業的出租率升，引導租金上揚機會，激勵新加坡REITs收益機會持續亮眼。近期統計新加坡REITs股利率超過5％，且超越其他成熟國家如美國、澳洲、日本、歐洲等地區，對於偏好收益型資產的投資人來說，新加坡REITs具有投資價值。