REITs去年跌深 2023醞釀反彈

美國REITs去年跌幅高達27％，僅次2008金融海嘯，法人表示，REITs去年大降主因升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，因此，在去年跌深之深，今年有機會彈升、回歸基本面。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，Fed會議顯示今年第一季將是升息終點，利率約在5％上下，與市場預期差不多，但是降息的時間點比市場預期還晚，導致目前美國REITs市場整體NAV折價14％，未來一年的本益比約16倍，股利率達4.0％，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震檔整理後將逐季走揚。

李文孝指出，就美國REITs次產業分析，去年第三季多數產業租金收取與承租狀況依舊不錯，有57％公司獲利優於市場預期，20％低於市場預期，並有58％公司上修全年獲利展望，2022年REITs獲利預估持續上修至14.4％，2023年獲利成長預估則仍有5.7％。

第一金投信認為，預期歐美央行升息步調放慢，美國消費者信心超出預期值，研判歐美央行上半年維持升息步調，股市評價仍然面臨壓力，不動產證券化資產仍將會反應今年經濟成長動能，近期企業獲利仍然面臨地緣政治風險與通膨壓力而見下修，不過，不動產類股對利率敏感性較高，一旦升息止步、景氣觸底見反彈跡象，投資氣氛將會持續轉趨正向。

儘管市場預計美國聯準會最終利率將在今年第一季度超過5％，但許多數據點已經顯示經濟大幅放緩，包括企業預估盈餘、待售房屋銷售、商業狀況調查和綜合採購經理人指數。路博邁投資團隊也表示，優質房地產投資信託基金具有穩定現金流可以成為抵禦波動的，而且其交易價格相對於股票更有吸引力。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷強調，在北美地區看好加拿大房產股票，尤其是在住宅、工業以及零售領域。在美國則看好供出租的獨立屋、倉儲、購物中心、旅館及資料中心。歐洲大陸的部份，偏好工業、住宅及部分零售個股。至於亞太地區，在日本偏好以深具吸引力的相對價格買進能提供營收增長及韌性的中型、多元化旅館REITs並挑選一些誓言改善公司治理的REOCs。在香港則是加碼被低估和非必需性零售的多元化公司。澳洲，傾向以零售、工業為主以及部分的多元化公司。