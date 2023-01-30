外資回補 鎖定「碳金」龍頭股

去年台股受到國際局勢拖累，加上外資大賣逾兆元，明顯回檔修正逾兩成，今年以來外資對台股呈現買超態勢，新的一年回補行情可期，其中ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，今年想一起「碳金」，建議可買進具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭台股ETF做為核心存股部位，並適時衛星搭配主動式基金賺取資本利得潛力，更能有效分散投資風險，穩中求勝。

資產管理業者表示，市場上有許多聚焦台股龍頭的市值型ETF，2月將有追蹤台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數的新基金上市，主要是從台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，首選成分股中有訂單能獲利的低碳股，將是國內首檔低碳龍頭ETF，也是首檔迎接ESG碳金商機的台股ETF。

群益台灣ESG低碳50ETF基金經理人洪祥益指出，企業含碳量決定股價含金量，國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，因此成分股的ESG永續經營能力將是獲利關鍵，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引外資。

外資已經連續三年大舉賣超台股約兩兆元，今年以來回頭買進台股態勢，年後資金歸隊意願提升，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

國泰投信第二季也即將推出的「國泰台灣領袖50ETF」，即追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，期望為台股的市值型投資，打造2.0時代的商品。

整體來說，該指數不僅考量企業的獲利情況，在市值代表性的基礎上，也依其低碳轉型應對能力進行權重調整。目前成分股橫跨七大產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期布局。