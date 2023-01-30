陸疫情回穩 台股有上攻契機

投信法人預期，美國經濟今年下半年進入衰退，但應屬溫和衰退格局，台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計去年台灣外銷訂單年增率衰退1.6％至1.9％，今年第一季仍處高基期，衰退機率仍高，但進入第二季基期已低，加上大陸疫情回穩下，外銷訂單年增率有望轉正，對股市具正面激勵作用，台股後市看俏。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，第一季美、台進入財報季，企業獲利恐將再度下修，加上總經數據仍不佳，預期台股有回測修正的風險，但在下半年獲利年增率轉正下，後市行情看好，建議可利用第一季的回檔整理逢低布局。看好族群中，以半導體、光電、網通、電子零組件等為主；傳產以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠等族群為主。

安聯投信台股團隊指出，下波觀察點將是庫存去化速度及農曆年後訂單是否增溫，將決定台股未來中期走勢。以銀行為獲利主力的金融股，可望因放款利差擴大相對受惠；非金電中，景氣循環股受油價跟運價走低預期，今年獲利明顯下滑，但大陸防疫政策鬆綁後政策是否轉向基礎建設，將是原物料相關類股能否築底回升關鍵。

日盛高科技基金研究團隊分析，縱使今年的景氣展望偏保守，然對股市投資展望則為審慎樂觀。現階段台灣電子股本益比及股價淨值比已因過度修正而具備優異價值，當前本益比水準更類似科技泡沫與金融海嘯時期。全球貨幣緊縮將告終，價值重估題材將為台灣電子股帶來上攻契機。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋認為，短線預期台股將是震盪格局，建議優先選擇價值策略基金，並看好永續相關、半導體矽智財、電子紙、生技等產業。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文強調，下半年股市回升來自預期2024年重返成長，因此，震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情最可能落在今年下半年，建議投資人低檔承接分批布局，為迎接可能看漲行情做準備。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊預期，最近行政院通過台版晶片法案對半導體產業貢獻助益，加上顯示卡與伺服器產業新產品發表、記憶體產業對於資本支出調降，伴隨阿凡達電影上映激勵VR等相關類股走揚，各類產業存在利多條件，看好今明年台股企業獲利率緩步走揚。