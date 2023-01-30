市場情緒回穩 投資級債ETF帶勁

全球債市經歷去年美國聯準會快速升息的負面衝擊，殖利率多位處高檔，也進一步帶動投資等級債ETF平均配息率表現。投信法人表示，美國物價水準有下滑跡象，代表美國最快將於第一季末結束升息，但有鑑於經濟有衰退風險，建議此時可透過投資等級債ETF兼顧抗震與收益機會。

觀察成立超過四年且追蹤之指數限定投資等級債的ETF目前共有9檔，其平均配息率已達4.10％，平均ETF價格年化波動度僅為13.26％。

FH新興企業債ETF經理人許忠成表示，債券ETF追蹤指數操作，資訊相對透明，適合投資人於近期布局，同步獲取較高息收及今年潛在的債券價格回升的投資機會。聯準會放慢升息步調，使債券價格逐步止穩反彈，也代表升息近尾聲，市場風險情緒將轉向穩定，預估今年債市大有表現空間，建議可布局投資等級債ETF。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，債市可聚焦優質的信用債，因為經過一年修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。

野村投信認為，今年全球經濟呈軟著陸、微幅衰退的機率較高，但第一季投資人仍在觀察經濟數據表現，在此過渡期間，投資組合建議「債優於股」，以相對穩健的投資級公司債為核心資產，逢低布局成熟市場股票與亞洲股票，待經濟前景較明確後，再逐步提高風險性資產的比重。

第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。