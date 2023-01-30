投資級債、新興市場債 資金簇擁

市場持續消化陸續公布的企業財報與經濟數據，整體風險情緒偏正向，不過債券市場資金流向分歧。根據最新統計顯示，過去一周包括投資級債與新興市場債皆迎來資金淨流入，非投資級債資金則呈淨流出。

安聯投信表示，過去一周美國10年期公債至利率過去一周則是走勢震盪，單周小幅走紅並收於3.52％。觀察全球主要債券資產表現，在美公債殖利率走升下，政府債券指數多收黑，信用債則是普遍走揚收紅，其中又以與股市連動較大的可轉債，領漲主要債券資產。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，去年各國央行升息，債券資產整年下跌，其中以新興市場主權債整年走跌逾17％較大，美國短年期非投資級債約4.97％跌幅，為全球主要債市中相對抗跌與穩健者。去年修正下，債券資產殖利率普遍明顯走升，今年來截至1月中，新興市場非投資級債雖在債市中相對較高，不過若將存續期因子加入考量，則可發現美國短年期非投資級債平均每承擔一存續期單位的風險時，可獲得約3.17％的殖利率，高於其他各式主要債券資產。

謝佳伶認為， 評估2023年市場波動或將持續，較短的存續期因可縮短在債券到期前受到包括公債殖利率波動對價格及其他因子帶來的影響，若可在投資時若聚焦存續期約一至三年、評級較佳（B─BB級）的美國短年期非投資級債，則有望在追求收益的同時，也降低違約機率與利率風險，有望提供相對穩健的固定收益投資選擇之一。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，預期聯準會政策將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間，相信利率攀揚的走勢已幾乎告一段落，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是今年核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票，投資級債可望創造雙位數潛在報酬。