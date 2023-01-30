非投資級債殖利率 攀歷史高點

經濟放緩態勢持續，衰退及違約風險上升，不過，投信法人指出，目前非投資級債券殖利率位於歷史高點，債券評價面具吸引力，今年將有利債券表現。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，在違約率上升的年度，擔保債與無擔保回覆率差距更顯著。在主要央行鷹派升息，衰退及違約風險上升背景下，建議資產配置上採防禦型，債券部位皆為優先或擔保債、避開低評級債券，因應市場大幅波動。密切關注數據落底訊號，伺機增加曝險，鑒於殖利率曲線轉為陡峭，可提升債券部位存續期間。

復華全球債券基金經理人吳易欣指出，因持續緊縮政策壓抑總體經濟表現，隨經濟動能放緩、美國升息步調放慢，研判美國公債殖利率將由高檔逐步回落，也將為債市帶來獲取資本利得的空間。

鑑於經濟動能轉弱，加上目前高品質債券的投資勝率與報酬空間提升，吳易欣建議，可優先納入投資等級債券至投資組合，或布局價格波動度較低的短天期債券，以掌握較高的債券收益機會並平衡波動風險。

野村投信固定收益部主管謝芝朕分析，今年通膨可望大幅走低，聯準會將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，美國聯邦基準利率預估將在6月達到5％的高點，但市場開始陸續反映債市利多因素，美國10年期公債殖利率去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳，其中最看好投資級公司債。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美強調，今年上半年金融市場將呈現經濟收縮至尋求落底、通膨放緩但仍高於2％、進入升息末段的情境，大環境將上演「債優於股」主調。

第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。