全球股市奮起 展吸金大法

美國最新經濟數據使市場對經濟軟著陸希望上升、部分企業財報表現正向，市場情緒轉佳，股市迎來資金流入。回顧過去一周資金流向，除歐非中東地區股市資金呈微幅淨流出外，全球其餘地區股市普遍迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美股進入財報密集公布的季節，雖至今公布之成果好壞參半，不過包括美國第四季GDP成果較預期為佳、加上對聯準會升息預期的放緩，市場風險情緒有所改善，美股雖在過去一周內有所震盪，但表現整體正向，四大指數單周全數收紅，其中又以科技成長股為主的納斯達克和費城半導體表現較佳、繳出4％至5％的漲幅；其餘主要市場如道瓊歐洲600、亞股主要指數及MSCI新興市場等也大多收紅，股市整體情緒正向。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，2022年市場主要不確定性來自通膨及聯準會政策，評估2023年的不確定性則將來自於對經濟成長的擔憂與企業獲利狀況等。

隨著利率已接近終端利率，評估其對市場的負面影響多已消化；在通膨部分則已連續五個月下降，由2022年高點的9.1下滑至2022年11月的7.1％，市場預期2023年通膨也將持續降溫，但是否可迅速降至聯準會目標的2％，則仍有待觀察。

展望後市，謝佳伶建議，可藉由包含美國股票、可轉債及非投資級債等組成多重資產，以持續的監控、調整及平衡投資組合達成平均的配置，並透過分散的投組及多元的收益，掌握長期的投資機會。

富蘭克林證券投顧建議，採取靈活配置的美國平衡型基金為核心，股票部分可以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，而中國經濟重啟及三月兩會題材有利中國及新興亞股春季躁動行情，積極者可分批進場。因應景氣下行風險及債券殖利率墊高後的收益機會，依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮強調，根據Fedwatch工具顯示，FOMC升息1碼機率高達95％以上，帶動美國公債殖利率自年初以來緩步走低，上半年目前預估僅升息2碼至4.75％至5％區間；從利率期貨價格顯示，本輪緊縮週期利率最終將在4.97％左右見頂，時間可能落在2023年年中。