電動車超夯 雙電基金馬力強

電動車產業持續成長，根據國際汽車銷售數據追蹤機構LMC Automotive及EV─Volumes.com的研究與統計，2022年全球純電動車銷售量近800萬輛，年增近7成，並占全球新車銷量的比率突破10％，顯示在各國電動車產業政策的支持與鼓勵下，進一步促進電動車普及，連帶相關產業鏈也跟著看俏，在電動車蓬勃發展之下，伴隨而起的電力需求也更加受到矚目，金兔年不妨趁勢透過配置於電動車與多元電力之雙電基金來布局。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，電動車市場需求持續增長，市場預估2036年電動車的銷售將超越燃油車。相關供應鏈商機龐大，軟硬體皆有投資亮點，包括馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等，可望續獲市場資金青睞。

洪玉婷指出，多元電力方面，著美國IRA法案補貼太陽能安裝上路，今年全球太陽能裝機量可望達347GW，年成長約30％至40％，至2025年可望達586GW，產業成長性佳，相關標的投資前景值得關注。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業；另外，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原強調，電動車在各國政府政策大力支持下，加速產業發展，近年新創公司與傳統車企也積極投入搶食電動車市大餅，預期今年可望持續保持偏強增速。