布局歐股基金 奢侈品產業有戲

長期被全球投資者忽視的歐股，去年表現抗跌，引起投資人對歐洲市場的關注。法人指出，受俄烏戰爭和因此造成的能源危機影響，全年經濟預測值極悲觀，但以美元和本幣計算，歐洲股市去年表現跑贏美國和新興市場，代表錯誤理解歐洲，且對歐洲資產有刻板印象，為了解歐洲市場的投資者提供龐大吸引力。

長期關注歐洲的資產管理業者、安盛投資管理投資組合經理劉茜指出，今年能源供求情況複雜，除大陸外，多數地區需求將會減弱。供求相對緊張，價格走向將取決於兩大因素，即發達經濟體的衰退程度，及大陸在重新開放後，從第一波感染恢復的速度。因為發達經濟體的衰退將會相當輕微或溫和，大陸將接收額外的能源需求，預期今年能源價格的方向性將低於2022年，但仍會維持在偏高水平。

劉茜表示，從宏觀環境看，現時的歐股估值尚未完全消化利率偏高、金融環境收緊、增長放緩和情緒欠佳的事實。按資產類別目前承擔的風險計，其估值仍然未算吸引。但今年將有機會可以增加在股票的配置，尤其是當增長進一步放緩，且央行加息週期接近結束。

國泰投顧亦看好歐股，但認為應鎖定具有良好抗波動能力或技術領先的企業進行長期布局。像歐洲「奢侈品」就是看好的產業，這些公司通常富有長遠歷史背景，如愛馬仕（Hermes）、路易威登（Louis Vuitton）皆為知名品牌，具有悠久的經營歷史及良好的品牌形象。近年隨各國經濟成長與全球貿易便捷，奢侈品行業在全球市場展現更高的普及率與影響力，帶動2005年至2022年全球奢侈品行業總營收以9％的年複合增長率穩健成長，即便遇到2008年與2020年全球系統性風險，隔年皆能維持正增長。

國泰投顧強調，布局歐洲優質企業時機正悄然逼近，不僅目前評價面已回落至具有吸引力的水準，本益比位於負1倍標準差下方，具有抗波動能力與技術領先的企業也相繼展露長期競爭優勢。摩根士丹利歐洲機會基金由下而上精選歐洲優質企業，也涵蓋了奢侈品和半導體等相關產業，建議採定期定額方式進行長期布局。