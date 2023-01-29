跨國投資股票型基金 買氣夯

美國通膨數據壓力緩解，聯準會升息步伐有望放緩，全球主要市場自去年10、11月起開始反彈、走勢轉穩，各類基金買氣也回溫。根據投信投顧公會統計，2022年12月在各類境內主動式基金中，買氣要以「跨國投資股票型基金」居冠、淨申購近83億元，台股、跨國投資多重資產，及跨國投資固定收益一般債券等各類基金，淨申購金額也相對較多、依序分別為24.2億元、17.55億元及16.57億元，其他主動式類型基金買氣也有增溫跡象。

安聯環球投資研究指出，歷史經驗顯示，過去市場波動主要是由過度的貨幣和財政刺激措施，加上強烈結構變化如人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等所造成；但創新投資機會也有望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。

展望後市，安聯投信表示，儘管通膨壓力與升息步調仍存有擔憂；但在美國最新通膨數據表現符合市場預期、讓市場期待聯準會有望再次放緩升息步伐、而有助於信心的回溫。

台股部分，安聯投信台股團隊認為，在AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，其展望有望先蹲後跳，一來意味著布局契機浮現，也為市場注入信心。非電族群可先留意政策概念股，如受惠政府推動能源轉型、綠電等所需要投入資源，加強智慧電網與儲能系統等。

新光投信投資管理處資深協理吳文同分析，今年通膨下行，美國經濟軟著陸機率高、俄烏戰爭若未結束，仍會困擾台股，唯大陸疫情解封，有助實體經濟恢復正常運行，加上大陸官方帶頭拚經濟，短線將帶動台股傳產內需，及消費電子族群股價走強，同時國安基金仍在場內，有助維繫台股多頭信心。

吳文同強調，金兔年台股有望先蹲後跳，看好的利基產業中，仍有不少「隱藏版」好股值得長線釣大魚，建議投資人年後可以啟動定期定額布局績優台股基金，透過投信投資團隊主動選股淘金，更能掌握2023年利基企業成長契機與股價漲升空間，只要出現盤勢拉回整理，都是低接台股基金的最佳買點。