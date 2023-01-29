亞股基金鹹魚翻生 1月績昂

去年頹勢的亞股，進入2023年表現鹹魚翻生。統計至農曆年前的1月17日，與台股封關同天的海外股票基金績效，高達17檔報酬率超過8％，且主要集中在陸股、大中華兩大主題。

其中，台中銀中國精選成長、復華中國新經濟、瀚亞中國A股基金績效位居前三強，分別達11.02％、9.89％、9.36％，其他如電動車、科技等長線成長性強的主題式基金也上榜，整體1月強勢基金不僅優於MSCI世界指數的5.14％，亦勝過MSCI新興市場指數的7.42％。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，陸股進入2023年走勢與去年出現明顯反轉，看好大陸疫情開放有利消費回升，特別是居民儲蓄的釋放，為提振消費的重要動能，加上貨幣與財政政策持續寬鬆，預期今年大陸經濟有望達到5％成長，而受惠於政策紅利的地產、消費、金融等類股，也成為1月以來市場資金率先卡位的重點產業。

許智洋分析，雖然大陸目前企業端的數據仍顯疲弱，不過整體表現有望見到逐季成長，在創新政策和產業鏈安全的要求下，製造業投資增速有望呈現邊際改善趨勢，技術含量較高領域的製造業投資，更有機會維持中高增速水準。以全球動力電池龍頭寧德時代為例，近期所發布財報預告顯示，2022年第四季獲利首度突破百億，全年淨利可望達到82.66％至97.72％的高速成長，在全球政策刺激之下將加速朝潔淨能源轉型，推升動力電池與儲能事業，進一步鞏固全球市場龍頭地位。

許智洋認為，由於目前大陸經濟仍處於放緩與趨弱階段，中小型股將會成為市場較偏好的標的，觀察A股藍籌股與中小型股存在一定的互斥性，加上經濟發展方向對中國境內週期性政策相互影響，每逢政策與經濟較多時期呈現逆週期調節時，中小型股對於政策環境往往更為敏感且領先反應。

群益投信表示，隨著聯準會升息幅度可望縮減、大陸逐步解封以及中將達成ADR審計協議等利多消息，帶動近期亞洲股市表現，儘管全球經濟放緩風險受關注，惟亞洲股市已先行修正，目前指數估值低於長期平均水準，投資價值浮現，建議投資人不妨趁勢分批建立部位，其中經濟增長以及企業獲利穩健擴張之東協、印度市場又更為值得留意。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔強調，從大陸解封的角度來看，過去兩年防控政策壓抑經濟增速，當民間超額儲蓄與購買力持續累積與釋放，有望反映在大陸今年第二季之後需求端，另外，大陸3月兩會後有望祭出新獎勵措施，對於電動車市的購買需求具有提振作用，除了大陸自有車廠外，各國的電動車車廠亦將同步受惠。