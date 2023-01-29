開紅盤後十日 上漲機率高達8成

統計近15年農曆開紅盤後十個交易日上漲機率高達8成，平均漲幅3％。投信法人表示，台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計今年第一季仍處高基期，衰退機率仍高，但進入第二季，在基期已低，加上大陸疫情回穩下，年增率有望轉正，除非國際股市出現系統性風險，不然2022年10月底前波低點12,629點不易跌破，第一季將是台股最低點，適合長線逢低布局。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，後市場關注焦點包括，1月美國CPI通膨數據下降幅度與就業市場是否降溫，將影響聯準會升息幅度是否如預期僅1碼；其次大陸12月初快速解封造成疫情急速攀升，農曆年後疫情是否如預期般達到高峰後逐步降溫，供應鏈的韌性與消費性、原物料等需求的變化，及大陸開放國人出國後，是否造就另一波全球疫情大流行的風險；其三為1月下旬後重量級企業及美股進入財報季，台美龍頭企業對第一季營運與電子業庫存調整等展望，將直接影響上半年台股的方向。

魏永祥表示，升息接近尾聲，產業調整最劇烈時間已過，加上股價已趨合理，台股存在反彈的條件，目前台股本益比已低於過去十年平均，評價面低檔吸引力浮現，建議第一季拉回擇優布局。選股聚焦今年成長性仍佳的領域優先，看好族群以半導體（晶圓代工、IC設備）、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股關注業績成長股的生技、航太、重電，大陸解封受惠股如鋼鐵、航運等為主。

日盛上選基金研究團隊認為，台股大盤就技術面來看，均線、型態結構持續維持正向，技術面、資金面皆偏向多方，有利開紅盤後表現，持續關注基本面利多發酵族群。其中消費電子、智慧手機、PC／NB需求趨緩，引發半導體上游陸續跟進調整庫存，預計上半年半導體庫存調整結束，下半年產業有望回溫。

日盛上選基金研究團隊強調，全球央行有望升息告一段落，利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。此外，矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈、台灣刺激消費概念股、大陸基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群，亦可關注。