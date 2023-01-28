月存5千滾千萬退休金? 達人曝ETF最熱門

富邦投信與中華經濟研究院上月聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，調查顯示，不論已退休或未退休族群，退休財務規劃皆與預期有顯著落差。已退休族群平均累積690萬元退休金（不含房地產價值），但平均預期需964萬元才能安心退休；未退休族群平均累積250萬元退休金，平均預期需1,212萬元才能安心退休。可見國人的退休準備，與預期所需退休金有不小差距，尤其是未退休族群，差距達962萬元。

中經院針對25歲以上民眾調查發現，不少國人無多餘閒錢用於投資理財，因此以政府退休金為退休後主要收入來源。對於未退休族群調查發現，以個人儲蓄為預期退休後主要收入來源（占比74.4%），其次為投資收入（占比 61.7%），第三才是政府退休金（占比 53.5%）。

富邦投信總經理李明州指出，時間就是年輕族群的本錢，隨著定期定額理財方式、盤中零股交易制度上路、網路資訊發達因素，年輕族群已開始大量投入投資市場，股票投資不再只是高資產族群或高齡族群的專屬工具。

李明州表示，調查結果發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，皆呈現增加趨勢。其中，各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主，其次為「主題型ETF」。

此外，25至34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年皆維持在10%左右，2022年高達近5成，為各年齡層中投資ETF比例最高的族群。

專家表示，國人最熟悉的股票型ETF元大台灣50(0050)，成立以來年化酬率約10%，而據國外資產管理研究，股票長期年化報酬率(含息)約8%。若以年複合報酬率8%試算，每月投資4,850元，從30歲開始至65歲退休，35年可累積1,003萬元退休金。

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（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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