跨足電支金融圈 電子支付可投資0050了

電子支付也能投資0050、0056 元大投信首家跨足電支金融生態圈

電子支付「方便、優惠、零接觸」的特性深受消費者青睞，現在連基金都可以買! 旗下擁有0050、0056兩大國民ETF的元大投信，攜手icash Pay提供全台首家投信結合電子支付帳戶買基金服務，即日起icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定，並選擇申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，無論單筆或定期定額每月最低只要1,000元，每天省下零錢就能投資！

元大投信表示，與icash Pay的合作是投信業跨足電支金融生態圈首創，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，未來並會持續增加。同時降低了基金理財的門檻，單筆或定期定額每月最低只要1,000元，就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，即日起至2023年3月31日均享0元手續費優惠。

本次合作最大亮點的就是電子支付帳戶也能購買連結0050、0056的基金，目前兩檔國民ETF持有人數超過151萬，等於每10個台股ETF投資人，就有4個投資0050或0056。元大投信指出，過去要買0050或0056，需要透過券商下單，但0050、0056連結基金可以在元大投信或元大投信所合作的銷售機構購買，未來使用電子支付帳戶也能投資，管道更多元方便。

元大投信表示，0050、0056連結基金相對於0050、0056 ETF的特色，還包括購買門檻再降低，股票市場ETF投資人多習慣「一張」為單位，以0050為例，投資人至少要準備11萬多元的資金。ETF連結基金的單筆入手門檻，則可以低到1萬元，也可透過定期定額最低3,000元門檻進行小額投資，這次與愛金卡合作更降低門檻，只要1,000元就能進行單筆及定期定額。0050、0056 ETF一定會配股息，但透過連結基金可以選不配息型，配出來的股息會自動再投資，長期以來滾雪球般的製造複利效果。

而投資人最關心就是連結基金的投資表現是否等同證券市場的ETF，以0050連結基金為例，近三年的總報酬表現幾乎與0050 ETF相同，讓小資族透過連結基金也能參與0050長期成長潛力。

除有icash Pay APP申購優惠專案外，元大投信於2022年底推出LINE官方帳號，民眾於icash Pay申購成功，於元大投信Line官方帳號完成綁定，即可查看個人基金庫存、交易明細、配息，簡單管理基金資產。至2023年1月底，新加入元大投信LINE官方帳號，即有機會抽中LINE Points 100點紅包；而不管是新、舊客戶，只要在2023年3月31日前，首次成功綁定元大投信LINE官方帳號個人化服務，再加碼送LINE Points 25點。

（中時新聞網 邱立）

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