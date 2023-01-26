億元教授曝20年最佳機會 2標的利潤看5成

去年股債雙殺，美國暴力升息，讓許多投資老手看好現在是買進債券基金或是債券ETF二十年來最佳機會，億元教授鄭廳宜表示，他「錢已經準備好」，只待適當時機出手，對於投資人則建議定期定額買進長天期債券，等美國聯準會利率降至1%以下全部出清，預估會有30~50%的利潤空間。

滙豐銀行年前舉行投資展望說明會，表示過去75年來，只有9年出現股債雙跌的情形，但在股債齊跌的隔年，市場又往往能收復失地，預期今年2月1日最後一次升息0.5個百分點，之後就暫時停止升息，預料今年聯邦資金利率維持4.875%不變。匯豐銀表示，美國利率見頂、通膨回落將創造更有利債券市場的投資環境，預計到2024年第2季、第3季才會分別降息0.25個百分點。

近期許多投資達人推薦美債，鄭廳宜在《鈔錢部署》節目中也表示，現在就是20年來進場買債券基金或是債券ETF的大好機會，債券價格與聯邦基金利率成反比，美國暴力升息，才讓債券價格跌下來。

債券價格買的越低，報酬率就越高

鄭廳宜說明，債券價格與聯邦基金利率呈反比，假入一張債券面額是100元，票面利率是5%，持有１年到期，可拿回本100元。

●如果投資人以95元買入

殖利率=（5+100-95）/95×100%=10.52%

●如果投資人以100元買入

殖利率=（5+100-100）/100×100%=5%

●如果投資人以101元買入

殖利率=（5+100-101）/101×100%=3.96%

以此推估，債券價格買的越低，報酬率就越高。

鄭廳宜表示，以富邦美債7-10（00695B）來看，2021年12月20日曾到37.17元，低點落在2022年6月15日到33.5元，跌幅大概10%；若以富邦美債20年公債ETF，高點從44.98元跌至最低31.46元，跌幅超過30%。可以得知隨著利率的往上，下跌的幅度比較大；元大美債亦有類似情況。

等到美國聯準會利率降到1%，全部出手賣掉

鄭聽宜說，如果從今年第2季利率來到相對高點，他認為20年的公債價格將往下探的機會很大，要買就要買20年，越長的越有利。

假設2023、2024、2025都維持高利不變，透過定期定額等於在這段期間都可以買到相對低點的債券，經過3年累積起來，等到未來美國聯準會的利率降到1%以下全部賣掉，「這會是這一兩年很棒的投資」。

鄭廳宜舉例，如果手上有50萬，從今年1~5月每個月用10萬下去買，未來就有可能會有30~50%的利潤。他說自己的「錢已經準備好」，等到聯準會宣布利率到5%上下再進場，而且以對利率敏感度比較高的長天期債券為主，這樣就有機會買在相對低點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。