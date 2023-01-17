陸重新開放助攻 亞洲春燕到 外資年後可望歸隊

澳盛銀行大中華經濟團隊最新觀察，大陸的重新開放成為廣大投資者情緒轉變的重要催化劑，再加上美元已見頂、美聯準會升息周期接近尾聲，雖然前景仍然存在風險，預計今年資金流入亞洲地區將出現反彈。

澳盛銀統計，外國法人投資者在2022年從亞洲（大陸除外）的股票和債券市場撤資649億美元，超過2008年全球金融危機期間。2023年開年初至今略見春燕，大陸以外的亞洲地區出現資金流入強勁，前兩周分別淨買入股票36億美元，債券流入26億美元。

法國外貿銀行經濟研究團隊的看法較為保守。該團隊認為，在大陸解封後，亞洲地區已經完全開放，解除防疫限制為經濟增長帶來的推動作用將會逐漸消退，2023年大多數時間的亞洲金融狀況，可能隨全球趨勢一樣維持緊縮，由於美國和歐盟的終端需求正在快速放緩，甚至進入負增長現象，亞洲以貿易和投資為強項的經濟體如越南和韓國，必然會受到負面影響。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞提醒，亞洲經濟體面臨的將不僅是貨幣空間緊縮，隨著美元升值、利息上升而負債增加，2023年亞洲經濟體的財政空間可能也會面臨困難。唯一的利多是美元走弱，句許會帶來一些利好，但整體金融環境仍然很難改變。

基於出口表現惡化，澳盛銀研究團隊預估，2023年不包含大陸的亞洲GDP增長將放緩，然而大環境變動很快，諸如亞洲各國的通脹壓力仍然相對溫和，亞洲主權信用利差稍見緩解，美元見頂使得亞洲貨幣得以反彈，新的情況更有利於國際資金流向亞洲地區。

法國外貿銀行亦認為東協地區會展現磁吸效益，多個當地國家已取消國內的防疫限制、遊客和外國直接投資（FDI）湧入帶來增長動力，在基數效應的加持下，東協2022年的經濟增速上升到5.5％，大陸2022年預計僅增長3％。該團隊指出，亞洲有很多國家的勞動年齡人口正在增長，可帶來需求及支持政策的基礎設施投入，推動FDI更快地流向東協和印度等亞洲成長地區。