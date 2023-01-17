特別股基金回神 近一個月全都賺

隨著通膨回落，市場預期聯準會可望減緩升息幅度下，利率風險降溫下，也吸引資金回流企業體質佳且殖利率優的特別股，近一月全球特別股指數漲幅甚至更勝美股，連帶投信發行之特別股基金表現也全數收紅，以累積型級別來看，前十強基金績效都在2％以上。

投信法人表示，隨著此次升息循環有望逐漸進入尾聲，然市場也持續關注經濟放緩的狀況，穩健型資產如特別股可望吸引資金配置，表現仍不看淡。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，近期美國通膨降溫，房價下跌導致租金回落的滯後效果可望於今年第二季出現，預期隨著景氣趨緩，服務價格通膨轉向，皆有利於今年通膨壓力消退，而儘管聯準會的鷹派態度仍未有明顯的轉向，市場預期的升息終點與聯準會差異不大，今年而言多數時間利率料仍維持在相對高檔，但升息幅度有望減緩下，利率風險亦料降溫。

從企業體質來看，景氣放緩及資金成本上揚增加企業財務壓力，而觀察特別股主要評等投資級（A─BBB）及BB級企業之利息保障倍數略為下滑，然處於歷史高檔區，顯示多數企業的財務品質仍相對穩健，就資產品質而言並無疑慮。

邱郁茹認為，從收益角度來看，特別股的殖利率僅次於非投資級債，而與過去5年平均相比，特別股直率高於均值的幅度達3.6％，高於其他信用資產，對於訴求穩健收益配置的資金而言仍相當具備吸引力。