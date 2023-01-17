亞洲新興市場 爆發潛利足

2022年亞洲新興市場國家股市表現，在全球金融市場震盪中，少數還有逆勢收紅的地區，2023年隨著全球升息接近尾聲，各國邊境陸續解禁，爆炸性旅遊潮湧現之際，投信法人指出，樂觀看待亞洲新興市場後市表現。

第一金投信股票部門主管黃筱雲指出，亞洲新興市場有四大投資機會，包括人口紅利外溢、解封旅遊財、新經濟轉型投資，及供應鏈轉移訂單等。

黃筱雲指出，東協地區相較於其他市場，經濟成長持穩，近三年可望維持在5％上下水準。此外，企業獲利也可望維持高增速，高盛預估，2023年亞洲新興市場如印度、菲律賓、新加坡等獲利成長率介於15％至22％，表現相對突出，亞洲國家貨幣政策與國際同步，隨升息逐步放緩，對景氣與經濟影響鈍化下，預期後續仍有獲利上修機會。

黃筱雲認為，新一年度亞洲新興市場仍是中長線必要投資配置，隨全球與病毒共存、全面解封後，實體投資、貿易與消費力等，在短期內將快速復甦，而包括人口紅利、轉型經濟與訂單轉移等長線題材，仍將會持續成長及發展，現階段亞洲新興市場投資不妨搭配定期定額策略，掌握景氣沈澱期與經濟復甦回復期，新興市場成長動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管越南政府有意穩經濟以及拯救低靡的資本市場，但政策改革並不會一次到位，股市難免仍有所波動，但因全球供應鏈轉移，越南也將持續受惠，在基本面加持下，長期來看，越股機會仍偏多，建議投資人趁當前本益比仍偏低的情況下，可使用定期定額，以掌握未來越南發展的爆發潛力。

富蘭克林證券投顧建議，大陸防疫鬆綁、政策轉為提振經濟為導向，看好大陸經濟重啟將帶動大陸及新興亞股表現，美元指數回貶引導資金回流新興市場，積極者可分批進場。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，2023年復甦加上升息趨緩，有助新興市場反轉向上，看好印股表現接棒。