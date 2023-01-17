紅包理財 善用手續費優惠

領到年終獎金，想要避開心理帳戶的陷阱，又想小小的奢侈一下，專家建議，不妨把年終獎金拿去定期定額共同基金來投資，是一個簡單又方便的方法，也符合安全、穩定與具成長性的原則，此外，各家投信也會陸續推出基金手續費優惠活動，包括定期定額、單筆、電子交易等，甚至推出0手續費的優惠，聰明投資人可多利用優惠活動，省下來的手續費，也等於是幫自己包個大紅包。

群益投信表示，定期定額基金是最簡單的平民投資術，主要是定期定額具有平均成本的優勢，可在市場高檔時，一筆錢買到的單位數較少，但是在市場位於低檔時，同一筆金額則可買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本就會降低，以「日積月累、聚沙成塔」的方式達到累積財富的效果。

投資人可以利用各大投信推出的優惠，讓自己的定期定額基金省下可觀的手續費，以每月定期定額1萬元，平均公定手續費1.5％來說，連續五年下來，光手續費成本就要9,000元整，若能善用投信提供的優惠，除了幫自己做有效的理財規劃外，省下來的手續費，也等於是先送自己一個大紅包。

群益投信投資長李宏正指出，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，因此建議趁一年之初，將年終獎金的一部分留下來，投資可望表現強勁的海外基金像是大陸、印度基金，或是本身較熟悉的台股基金，而定期定額基金則是最簡單的平民投資術。

全球金融市場變化多端，市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，面對市場短線震盪，投資人雖能趁機撿便宜，但由於市場波動風險仍大，因此，建議追求穩健的投資人此時可選擇定期定額方式分批進場佈局，因為定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。投資建議來說，印度、大中華表現佳，因此印度、東協、台股、生技產業股票基金，這些都是投資人不可或缺的資產配置標的。

展望全球投資大勢，瀚亞投信投資長林如惠認為，2023年通膨正在有序降溫，全球利率環境將相對穩定，且地緣政治風險影響變低，市場波動中仍有投資機會。她建議投資人掌握兔年兩大心法，強化股債配置。

林如惠建議，兔年投資第一心法是「搶反彈」，可留意四大股市將先蹲後跳，看好美國、印度、日本、台股，短線已創高或有明顯反彈者，可伺機於第一季修正時機進場。第二心法則為「重防禦」，2023年全球正處於利率高點、景氣下行及通膨回落等變局，將壓抑長債利率走勢，應把握最後升息階段之際，利率逢高布建債券部位，建議優先選擇投資級債，搭配非投資等級債提高收息，以先買先收息角度出發，未來一至二年甚至可有資本利得空間。