景氣逆風 價值策略抵禦波動

2022年道瓊指數下跌8.78％，標普500指數下跌19.44％，以科技股為主的納指下跌了33.1％，觀察國內基金表現，採取多元分散的組合基金相對大盤抗跌，尤以價值策略、天然資源類型題材表現較佳。投信法人表示，面對金融海嘯以來最差景氣，建議投資人採價值策略，選股不選市，掌握動態調整原則，收益長線機會。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘表示，全球經濟短線仍難有立竿見影的恢復，但隨著美國升息循環逐步放緩，通膨壓力緩解，加上大陸解封，全球經濟有望緩步走出陰霾，也為當前經濟局勢帶來轉機，在操作建議上，建議納入產業景氣循環指標，尋找本益比遭低估標的擇優布局，題材上較看好如能源、金融等防禦性持股，並可關注減碳、永續相關題材，採取多元布局策略，妥善分散風險，打造進可攻退可守的資產配置。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，應對美國經濟衰退機率提升，加上聯準會短期又受到通膨制約，同時股票及非投等債面臨2月公布2022年第四季財報影響，將可能導致波動大幅提升，在多空因素影響下，2023年投資風險意識一定要有，穩健型布局可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，預估2023年1月市場將隨各項指標與第一季財報的結果而上下波動。在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為55比45。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷強調，2022年聯準會激進升息動作逐漸發酵，近期美國CPI等通膨數據已有回落跡象，2023年通膨可望逐季降溫。雖然聯準會不會很快鬆口調整利率政策方向，但去年12月升息已趨緩，2023年中有機會利率見頂。景氣方面，根據2022年12月的調查，2023年美國GDP年增率約0.3％，但2024年可望回復至1.3％，2023年景氣正在築底，但市場通常會率先反應，因此現在投資正是時候。

黃奕捷建議，高通膨與強升息的影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機，次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望，也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債，降低投資組合波動度。由於市場在反轉向上階段仍將持續波動，有利採取次世代多重資產投資策略。