三大利多 陸消費股High翻

大陸經濟增速預期下修的過程預計在1月中旬或甚至提前結束，投信法人表示，若疫情防控優化後，經濟企穩回升，基本面預期得到反轉，2023年GDP增速有望向十四五期間的經濟潛在經濟增長率5.5％回歸，陸股漲升行情值得期待。其中擁儲蓄率高、疫情達峰提前、春運浪潮來襲等三大利多的消費股後市有機會展開報復性反彈行情，建議優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸多地宣佈疫情高峰或提前到達，根據百度指數，1月6日疫情搜索指數已較去年12月回落87.2％，各城市疫情搜索指數均已回落，其中京津冀、部分華中等疫情發展比較早城市搜索指數已回落至峰值的10％以下，疫情頂部或已出現。已經達峰的城市，消費也出現修復，以北京為例，2022年12月19日至25日，商品房成交面積周度均值為2.86萬平方米，較前一周增加近1倍；觀影人次出現亦觸底回升，較前一周增近8成。

葉宇真指出，春運是大陸全年客流量的起點，是觀察復甦的重要窗口，2023年鐵路春運將持續40天。以2023年的春運來看，在防疫大幅鬆綁下，今年春運售票當天火車票搜索量快速攀升，短時間內達到疫情前2019年同期8成以上。在春運返鄉浪潮推波助瀾下，將加快消費產業的恢復節奏。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰認為，從疫情發展來看，顯示於疫苗施打率達一定程度的背景下，民眾感染過後會慢慢恢復消費，有消費可望逐季復甦，成為支撐2023年經濟成長的主要支柱。展望2023年企業獲利，從2021年第三季企業獲利見頂後，到目前為止，盈利下行週期已經維持了22個月，根據過去經驗，獲利下行時間約維持27個月，隨防疫政策優化，大陸企業獲利即將觸底反彈。

隨原物料從2022年第二季報價開始下滑，消費或是製造業的毛利率可望修復，但是第一季整體經濟環境仍處於高感染後的不確定期間，第一季可能價值股依舊領跑，成長風格可能要等到美國升息放緩或是大陸經濟復甦更為確定，帶來風險偏好的改善後，才有機會表現。

截至2019年末，大陸居民儲蓄率約為32.4％，目前仍保持35％以上，隨著防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費修復提供充足空間。參考國際2022年疫情防控政策邊際變化後，日本（奢侈品、航空、酒店、食品飲料、紡服、醫藥）、韓國（必選消費、醫藥）、香港（必選消費、醫藥）、台灣（觀光、汽車、食品飲料、紡服、醫藥）消費類股表現明顯居前，預期中國消費股後市也將勁揚。