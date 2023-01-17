轉型題材夯 綠色經濟續航力強

全球股票基金近半年前十強清一色聚焦在新舊能源與轉型題材！根據理柏統計，前十強的基金包括全球資源、綠能趨勢、潔淨經濟與基礎建設等主題基金，繳出16％以上的報酬，法人指出，這顯示全球資源、綠能相關綠色經濟主題的續航力相對強勁。

根據安聯環球投資研究，股市很可能將在一段時間內繼續相當波動。但也為投資人提供調整股票投資組合以配合新周期機會，如永續、高股息等相關主題；另外，採分散投資與收益策略也很重要；去碳化decarbonization 之類的主題投資也是。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，緣政治風險推動了全球及歐盟能源轉型的政策態度更為積極。尤其是歐盟預估在2027年前將新增2100億歐元金額投資在綠色基礎建設，如天然氣、氫能源與新能源等項目，以期擺脫對俄羅斯能源的依賴度。

展望後市，洪華珍表示，全球政府力拼2050年淨零排放（NET ZERO EMISSION）目標將持續加速帶動綠能產業長線投資趨勢不變，其中在減碳排相關技術及設備如碳捕捉、氫能源、替代能源、工業電氣化設備、低碳燃料、充電設備與智能電網等領域投資未來每年投資額估達3兆美元。

在基礎建設及水資源相關領域投資部分，洪華珍表示，全球政府預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基礎建設領域未來每年全球投資金額預估將達3兆美元。

在投資建議上，投資人可聚焦在中長期受惠於景氣復甦及綠色政策等結構性成長的次產業，如潔淨能源、高效儲能、永續性能源消費、廢棄物處理、永續包裝、永續環境、水質改善、水循環效率系統與水資源供給等投資議題及次產業上，掌握綠色經濟相關發展機會。