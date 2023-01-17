三主題境外基金 2023新趨勢

智慧城市、AI、創新成趨勢，根據投信投顧公會統計，2022年第四季來迄今共計十檔境外基金獲准放行，主題分別聚焦在智慧城市、通訊升級、創新與轉型；類股配置上，分別有資訊科技、工業及健康護理等，與運用AI人工智慧的金融服務也是部分投資策略所聚焦的；區域上則仍以美國市場為大宗。

安聯投信指出，在追求淨零減碳、強化智能智慧城市基礎建設與網通設備升級等需求推升下，全球主要政府紛紛祭出相關政策，許多創新趨勢也在恢復平衡中浮現，在城市化、氣候變化及科技創新帶動下，影響未來民眾生活主要大趨勢逐漸成形，智慧城市主題也逐步成為市場新焦點。

安聯投信表示，全球吹起政策順風，帶動許多基礎建設的發展，包括美國抗通膨法案、歐洲綠色協議和REPowerEU計劃，及大陸為重振經濟而設立的大型基礎建設基金，政策下帶來的龐大資源有望成為挹注相關產業的主力，也有望推動智慧城市或通訊設備的發展與升級。

另一個關鍵推力是全球城市所面臨各種挑戰所帶來的升級需求明顯增溫。根據研究，若要進一步解決這些問題、實現城市升級，據估計，到了2026年，將有超過3兆美元、用於橫跨越各產行業的智能智慧解決方案，以實現城市現代化。

以安聯智慧城市收益策略為例，透過獨特的多元資產方式，橫跨資本結構，投資於創新公司提供潛在收益機會，並掌握及涉足具吸引力的股票市場，但波動性低於純股票策略。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐認為，2023年景氣的低谷會有多深，目前仍難以判斷，市場對於未來景氣看法也有較大的分歧，因此股市布局建議採取緩步分批佈局的方式，聚焦在長期成長潛力看好的趨勢，在股市來到低檔時逐步加碼，遠眺2024景氣復甦後的成長機會。區域而言，看好美股前景，安全趨勢可留意，包括戰略國防、區域、能源、醫療到供應鏈的安全，及各國保護主義所衍生的商機。

新光投信海外投資團隊分析，中美雙強對峙，科技戰愈演愈烈，加速兩國在5G、AIOT等數基礎建設上快速發展，透過科技新應用領域端的虛實整合，在新能源、電動車、自駕、物聯網等應用發展持續加溫，也推動上述相關亮點族群，成2023新趨勢風口。