大陸經濟反轉機會大 陸股後市看俏

大陸疫情全國流行期有望在春節前達峰，提振市場情緒，春節返鄉規模可能高於預期。近期大陸生產和消費低迷是階段性的，預計經濟增速預期下修將隨著經濟權重區域疫情達峰而結束並反轉，開春後經濟上行的確定性強，預計2月大陸消費端將率先修復，陸股後市看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，3月初大陸兩會對今年穩增長、擴內需政策會有更具體的定調安排，政策和內生增長共同驅動經濟快速恢復，預計下半年經濟環比恢復還會進一步提速。政策預期拐點帶來的疫情影響拐點明確後，外部流動性和基本面拐點也將逐步明確，不斷夯實A股迎向今年轉折之年的中期修復基礎，建議逢低布局消費股。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，目前大陸A股估值仍處歷史底部區間，由於民間市場資金充沛，加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材之外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科技前沿的科創板。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，2023年開年以來，外資機構做多大陸資產動力不減。北向資金的持續流入對市場情緒回暖和風險偏好提升有明顯助推作用，具有估值優勢的大陸市場已經成為資金的最佳選擇之一。此外，在經濟本身的疫後復甦，以及政策風險的下降之下，今年大陸表現可期。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫強調，二十大不再重申「房住不炒」，讓大陸地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於大陸地產的後市表現。

先機中國基金投資組合經理車強分析，大陸市場政策轉向開放解封後，勢必將充滿各種投資機會，景氣復甦的跡象確實已經出現，對大陸第一季的前景都將保持看好的態度，其中，房地產行業因政府多項利多政策陸續出爐、消費性產業則將受惠於重新開放帶動的消費復甦，將成為反彈力道最強的產業。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺預期，確認多個有助大陸市場復甦的正面催化因素，包含動態清零政策放鬆、監管環境不會進一步收緊，在各方面都看到了對前景相對樂觀的理由，而與政府長期目標契合的領域能為投資人帶來重大機遇，如許多消費品和服務尚未充分涵蓋一些二三線城市，共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模和為社會福利提供支持。