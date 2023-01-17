台股基金 去年受益人數逆勢增加

根據投信投顧公會最新出爐的規模統計數據顯示，台股基金2022年在指數逆襲下整體基金規模縮水，從去年底的4,155.74億元衰退至3,396.39億元，不過仍寫下2009年底來整體規模的次高紀錄，且國人持續定期定額投資習慣及長線看好台股，2022年規模衰減幅度小於大盤指數。尤其在台股悲觀氣氛濃厚下，受益人數逆勢增加近二萬，凸顯對台股基金投資逐漸以中長期觀念切入，將有助整體規模穩定成長。

投信業者表示，近年來基金定期定額觀念在投信投顧公會與業者大力推廣下，效益逐年顯現，相較多年前台股只要重挫就可見大量贖回的情況，這幾年均見到大跌時反而透過台股基金加碼的金額與人數增加，可見投資人已逐漸接受以中長期投資觀念看待台股基金，且定期定額適用於波動性高的台股市場，透過逢低加碼單位數的投資方式，來掌握投資台股的契機，對台股穩定性也將是一助力。

群益投信表示，定期定額基金是最簡單的平民投資術，主要是定期定額具有平均成本的優勢，可在市場高檔時，一筆錢買到的單位數較少，但在市場位於低檔時，同一筆金額則可買到較多的單位數。

長期下來，基金的平均購買成本就會降低，以「日積月累、聚沙成塔」的方式達到累積財富的效果，台股基金就是一個參與台股長多的穩定投資工具。

檢視台股基金規模年度消長，2021年度衝高至4,155億元，創金融海嘯以來的新高紀錄，整體台股基金平均績效高達42％，表現令人驚艷；2022年規模與績效隨大盤指數同步下滑，整體規模縮少近2成、平均報酬下跌近3成，但受益人數卻來到55.1萬人、創2006年底以來的新高紀錄，足見台股基金投資人認同2022年指數來到長線的相對底部，持續定期定額扣款與加碼的人數因此逆勢增加。