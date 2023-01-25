海外債基金 三類最穩健

福兔來富 站在金虎的肩膀上投資

全球金融市場動盪，金虎年受地緣政治、通膨、升息、利率倒掛等市場多重利空因素影響，海外債券基金也都負報酬，整體來看，相對抗跌的是投資等級債的短債、美債與中債。股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，尤其是美國公債相對穩健，面臨不確定性猶存的金融市場環境，具有利差優勢且波動較低的債券，將會吸引資金關注，投資人可多留意。

群益投信表示，與股票相比，債券的波幅相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下，股市面臨技術修正壓力，使得全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港，以過去幾次面對市場風險時來看，美國長債避險特性獲青睞，表現抗震，美國公債長期走勢趨勢向上，加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢，是穩健投資標配。

對於一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者，若在投資組合中納入投資級債，在捕捉市場增值潛力之餘，亦能降低整體投資風險。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，雖然Fed在12月FOMC會議中重申抗通膨決心並試圖打消市場降息預期，但近期資金仍持續湧入債市，帶動整體債市走升，主要關鍵便是通膨降溫。再者，直至去年底為止，美國非投資等級發債企業的淨債務比率持平於低檔，代表升息對企業營運的衝擊相對有限，而信用利差也持續收斂，顯示基本面維持穩健，從長期角度來看，現階段有更多息利雙收的潛在空間可期。

整體而言，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍存，不過在基本面維持穩健、投資價值浮現下，加上優先順位高收益債具備高息、低存續期優勢，仍可望持續吸引資金配置。隨著市場將回歸貨幣政策正常化、市場利率緩步回升的長線主軸，根據過往經驗，面對升息環境，具高息特色的穩健固定收益資產較能抵禦利率風險，可望吸引資金配置，包括具評等優勢，但息收較一般投資級債優異的次順位金融債、具高息優勢但存續期短且波動較低的優先順位高收益債表現值得留意，長多趨勢並未改變。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，2023年建議投資人可聚焦優質的信用債。信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。其次，隨著緊縮政策的發酵，經濟衰退機率提高、將引導利率走低，如此有利於債市後市表現，投資上可增加利率相關部位，並在聯準會升息結束前緩步增加投組存續期。

許家豪強調，短線上聯準會升息可望降溫，非美市場貨幣或有喘息空間，可挑選實質利率已經翻正的新興市場當地貨幣債；不過中長期來看，隨著更多經濟衰退跡象出現，美元避險需求仍會存在，故建議核心上仍宜把握美元、並在戰術上配置新興貨幣。