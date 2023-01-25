台股價值型基金 勝大盤

福兔來富 站在金虎的肩膀上投資

金虎年全球金融市場受到地緣政治、通膨、升息等利空影響表現震盪，台股基金金虎年也因此全軍覆沒，相較大盤金虎年下挫約16％，國內投信發行的台股各類型基金金虎年績效平均表現也都呈現負報酬，其中僅有價值型跌幅13.19％、上櫃型下跌13.9％勝大盤，表現相對抗跌，其他包括中概股型、科技型跌幅都超過2成，一般股票型跌幅更達21.77％，表現最差的則為中小股的22.56％。

群益投信表示，台股基金透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，震盪過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，個股表現較大盤亮眼。

歷史經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於一至二季內落底。

基本面而言，歷史經驗亦顯示整體景氣將落後通膨高峰約半年時間見底，台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，台股在外資持續賣超及年前量能萎縮下，近期也表現不佳，不過，台灣基本面無虞，台股短期震盪難免，中長期來看卻是逢低布局的好時機。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，展望台股後勢，農曆年前預估呈現震盪，仍是有題材且評價低的中小型績優股將率先攻擊，台股待農曆春節過後，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；較看好的產業包括：半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關及電子商務，以及新應用如儲能等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜認為，從技術面來看，美股中道瓊指數已率先回升至年線之上，費城半導體指數、S&P500指數也持續向年線位置挺進，偏多態勢持續，雖然目前已進入美國超級財報周，在台股春節封關期間包括Netflix、微軟、特斯拉、IBM、德州儀器、Intel等重量級龍頭股，都將公布財報，可能引發市場震盪，但因為美股走勢相對強勢，資金有望跟進反映。

廖炳焜分析，從年初以來外資對台股轉為買超態勢，推動台股指數展開紅包行情，目前加權指數本益比從10倍低檔回升至13.9倍，仍低於長期平均，搭配2022年台股上市公司盈餘大幅成長，提高企業配發股息意願，帶動台股殖利率達到將近5％的水準，在亞股中名列前茅，有助於持續吸引國際資金在金兔年開紅盤後回補卡位。