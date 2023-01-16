價格超跌 海外債券人氣大爆棚

債券價格超跌，使元大銀銷售海外債券人氣大爆棚。據元大銀行最新統計，在2022年股債雙雙大舉震盪之際，採取定時定額基金投資的新戶增加了33％，顯示客戶在投資上越來有分散風險意識，除此之外，海外債券由於2022年價格大跌20％，很多客戶伺機逢低進場，買氣已超越基金。

元大銀財富管理部門協理尤秀貞指出，近半年來，不論是臉書、蘋果，甚至台積電發行的海外債，迴響都很好，因為很難遇到債券價跌這麼多，而且又能保本，兼拿配息和資本利得，所以客戶大買海外債，包括有些來自投資海外個股以及連動型商品的客戶將資金轉往海外債，另外保險市場在動能上有影響，也會連結到海外債。

對於2023年，尤秀貞建議投資平衡基金，在股和債之間分散布局，其中股六債四仍為主流建議。而預估今年上半年，海外債的買氣仍會非常旺，因為上半年升息的趨勢不會變，而且5年期以內短債買氣相對最旺，但長債因為價格波動度大，風險比較大，因此元大的客戶購買短債較多。

在報酬率上，尤秀貞分析，優質企業年息介於3％至4％居多，甚至有5％，這還不包括年化報酬，且若低於面額買進，有折價的話，報酬率更大，包括也有加計年化報酬，4年下來報酬率可達15％至20％的，而元大銀推薦的海外公司債券大多以AAA及AA等級的為主，可說一定保本。

尤秀貞指出，去年是難得一見的股債雙跌，很多由於大幅下跌：「因此，折價買的，不在少數！」。