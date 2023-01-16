棄油轉電 雙電產業題材多

全球棄油轉電趨勢明確，多元電力與電動車的雙電產業發展持續推進，是各國政策焦點所在，更是投資上不可忽視的兩大板塊。投信法人表示，多元電力方面，包括太陽能裝機量、微型逆變器、太陽能跟蹤支架等商機龐大，需求持續增長，電動車在消費者選擇性增多以及政策補貼下，今年出貨量也可望迎來明顯增長。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，隨著美國、大陸、歐洲、日本等地積極推動多元電力發展，也帶動全球太陽能光電裝置量明顯成長。電動車產業隨消費者選擇變多，加上各國也明訂禁售燃油車時程，在電動車需求持續增長下，以2023年來看，市場預估出貨量可望有30％成長率，整體電池出貨降有50％成長性，至於電池新技術又以能提高能量密度、安全性與降低成本的題材最為值得留意，包括磷酸錳鐵鋰、鈉電池、複合銅箔等新技術出貨規模將逐年放大。

電動車設計變動料相較傳統油車更快，車廠與零組件廠商在創新應變上腳步可望加快，也可望為電動車市場持續增添相關題材商機，相關類股成長性與投資前景值得期待。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業；另外中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

根據日本調查公司MarkLines公布的調查顯示，2021年全球電動車銷量較2020年激增1倍以上，2022年銷量將進一步上揚，隨著環保及減碳需求增溫，電動車長線成長力道持續強勁。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原強調，全球零碳排共識下，對於有助減碳、低碳的相關產業產生助益，尤其電動車在各國政府政策大力支持下，加速產業發展。近年新創公司與傳統車企也積極投入搶食電動車市大餅，預期2023年可望持續保持偏強增速。

大陸在疫情解封後，看好供需市場加速回溫，全球電動車有望在2025年突破2,000萬量規模。在減碳趨勢不變下，除電動車本業外，如充電樁、儲能設備等碳中和產業鏈皆具備長期潛力機會。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據券商估計，2023年全球電動車銷量將成長35％，至1,353萬輛，滲透率16.3％，美國、大陸與歐洲市場預計各成長65％、38％與12％。