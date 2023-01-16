金兔年投資 科技股旋風再起

美國勞工部1月13日公告2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為6.5％，符合市場預期，也是自去年年中達到高峰以來，連續第六個月下滑，通膨壓力有所降溫。

國泰投信分析，隨著2023年初通膨緩解趨勢確立後，投資等級債與科技股的價值已經浮現，在台股封關前夕，建議可留意兩大投資標的，並抓住本次配息的機會，納入息收為資產提供下檔保護。

國泰投資級公司債ETF與國泰北美科技ETF將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。國泰投信提醒投資人留意，在參與除息的市場資金簇擁下，個別ETF可能出現較明顯的「溢價」，亦即投資人買入的價格，可能有高於基金實際淨值的風險。一般ETF的折溢價落在1至2％之內較為合理，故投資人在參與除息的同時，宜同時關注ETF淨值，避免買在溢價過高的情況，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

近期股市在美國通膨數據放緩的消息激勵下，四大指數有所反彈。

國泰北美科技ETF基金經理人林淑娟分析，金兔年科技股有機會旋風再起，由於2022年利率敏感性高的科技股遭遇逆風，但觀察聯準會2023年第一季後有機會放慢升息步調，有利科技股評價修復。以國泰北美科技ETF所追蹤的標普北美科技指數為例，回顧近20年來每逢大跌後，隔年大漲機率相對高，且在股市大多頭時也多有漲勢。

觀察國內金融市場，根據投信投顧公會資料，截至2022年12月底，債券型ETF（含槓反型）基金規模達新台幣1.21兆元，總受益人數來到156,480人，與2021年同期相比，受益人數增幅達171.13％。其中，國泰投資級公司債ETF基金規模成長14.84％，總受益人數成長218.13％，深獲投資人青睞。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，根據CME FedWatch資料指出，截至1月12日，聯邦基金期貨投資人預測下次升息1碼可能性已高達94％，可預期2023年升息速度較2022年趨緩，金融環境有利於債券投資，布局方向建議留意具有「長天期」與「高評級」兩大特點的投資級公司債ETF。