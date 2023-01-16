非投資級債殖利率回升 投資價值浮現

隨著美國通膨降溫、美國聯準會升息循環接近尾聲，2023年投資市場露出曙光。柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克（John Yovanovic），日前來台發表2023年非投資級債市展望，通膨及景氣動向仍是牽動後續貨幣政策及市場表現的關鍵，不過相較於歷史水準，觀察目前整體債券殖利率已大幅墊高，顯示債市的價值面已極具吸引力，固定收益商品或將是今年最大亮點。

葉凡克表示，根據最新的聯準會會議紀錄顯示升息循環或已接近尾聲，疲弱的生產與訂單前景以及和緩的通膨，將是影響貨幣政策走勢的重點。不過，近期美國公布的就業數據則透露出強勁的就業市場與工資水準，這將是美國經濟不致大幅衰退的主因。由於經濟前景的放緩，將使2023年固定收益投資主軸由利率風險轉向信用風險的控管。

雖然成熟國家的利率政策仍有上揚空間，不過市場關注焦點將逐步轉向全球央行何時啟動降息循環。在此總經環境下，固定收益型資產有望成為2023年投資主軸，其中投資等級債標的將為首選，非投資等級債則是要擇優布局。

葉凡克指出，雖然2023年企業獲利恐將受到總體經濟逆風所拖累，不過非投資等級債的整體債信狀況仍佳、市值規模穩定成長、平均信評進一步改善、主要違約風險多集中在評等較低的發債企業、違約率增幅亦有限。此外，全球非投資等級債券的殖利率也回升至2009年才有的水準，同樣浮現投資吸引力。

隨著聯準會升息循環有望接近尾聲，預計更多資金將流入固定收益型資產，尤其是非投資等級債。觀察非投資等級債，隨著市況趨穩，再加上整體收益率相對偏高，有望吸引投資人目光，將預期資金亦將重回非投資等級債市。

柏瑞投信說明，該公司長期為固定收益產品注入創新DNA，於2008年8月推出台灣境內第一檔非投資等級債基金的柏瑞全球策略非投資等級債券基金，歷經金融海嘯等市場利空考驗，基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔，擇優布局於具有利差收斂空間之標的，同時謹慎管控信用風險，以提高獲取資本利得的機會，但仍需留意非投資級債市場存有波動風險。