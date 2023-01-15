投資級債券將在2023年綻放光彩

每隔一段時間，理想的條件會出現。以巨花魔芋（Titan Arum）這種全世界最大不分支花序為例，它開花間隔可以從兩年到十年，但當它開花時，成果令人印象深刻。我們認為高品質的投資級債券，特別是政府公債，在2023年處於投資的甜蜜點，具吸引力的殖利率加上利率的轉折點，可望提供強勁回報的潛力。

受到因應通膨的緊縮政策影響，債券市場在2022年是痛苦的。但價格修正後，公債殖利率推升至十多年來未曾見過的水平，投資級公司債的情況也類似，信用利差和殖利率均走高。

中央銀行緊縮的速度和幅度導致殖利率曲線變得平坦和倒掛，意味著較短期債券的殖利率與較長期債券相近甚至可能更高，這為投資者創造了一個難得的機會，可以藉由持有較短期債券獲得比持有長期債券更高的收益，同時利率風險也較低。

然而，具有吸引力的收益只是其中一半的優勢，我們認為2023年也將是利率週期的轉折點，因為央行會調整政策以因應通膨下降和經濟衰退。意味著雖然我們喜歡短期債券，但只持有短期債券可能會有機會成本，因為隨著利率走低，持有長期債券可能帶來的更大資本增值潛在機會。

2022年底公債殖利率與經濟前景發生脫鉤，我們預期2023年公債殖利率將與經濟數據重新同步，美國10年期公債殖利率可能從2022年第四季的高於4％，至2023年底時接近2％，帶動公債價格強勁反彈，品質較佳的投資級公司債也可望受惠，因為這些債券通常對於利率變動較敏感。

過去幾年過度的寬鬆，隨著政策緊縮而陷入低迷和衰退。領先經濟指標正在閃紅燈，房地產市場已經感受到痛苦，企業獲利正在觸頂。

我們認為，非農就業數據反映企業正在裁員的情形只是時間問題。根據領先經濟指數（LEI）這個自1960年代以來可信度高的就業指標，非農就業人數將大幅減少。

在非農就業數據出現幾次負值後，聯準會可能會驚慌失措並開始降息，經濟衰退會扼殺通膨，如果失業率上升，聯準會將考慮再次執行雙重任務-穩定價格和充分就業，並轉而更加關注第二部分。我們關注的主要經濟領先指標均未觸底，因此預期經濟將進一步惡化，經濟軟著陸不易出現。在此環境下，信用風險過度擴張不會有什麼好處。非投資等級債券的賣壓，可能會在2023年稍晚為該資產創造一個極佳的進場點，但它沒有理由成為早期的英雄，因為如今投資級債券的風險調整後回報潛力極佳。

我們對於後市看法的風險在於經濟數據可能不配合，即就業市場保持強勁且通膨拒絕降低。然而，若是如此，央行的政策會更加嚴厲，經濟衰退會更嚴重，最終將有利於評級較高的債券，因為投資者會尋求避風港。許多經濟數據支持我們的觀點，即投資級債券將在2023年表現強勁。

（作者是駿利亨德森投資環球債券共同主管Jenna Barnard）