評價有望落底 台股低接好時機

2022年來各類股票型基金歷經俄烏戰爭、通膨及美國升息等大事件衝擊，僅能源及商品相關主題市場基金受惠原物料價格高漲仍維持正報酬外，其餘多收黑，受國人青睞的越南、資訊科技、台灣中小型及大中華股票等基金，跌幅超過3成位居末段班。

投信法人分析，歷經2022年大幅升息後，美國聯準會放慢步調，升息循環進入後段，推估景氣及評價面2023上半年有望落底，若遇市場震盪，建議採逢低加碼策略，並留意通膨變化、聯準會貨幣政策動向及產業庫存調整狀況。

復華中小精選基金經理人趙建彰指出，儘管台股仍受電子業庫存調整及獲利下修影響，但股市中期評價修復趨勢仍在，建議透過中性持股應對股市再修正的整理期，選股方向以2023年獲利成長、大陸解封受惠、具競爭力的權值股、低基期的景氣循環股以及生技股等主。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，隨著美國聯準會暗示升息放緩，美元指數轉為中空格局，引動國際資金回流各項金融市場，短期台股作夢行情啟動，現階段投資台股市場正當時。

中長期行情來看，受到國際政經局勢、通貨膨脹、中美科技戰、製造業庫存調整等變因下，2023年台股走勢可能先蹲後跳，善用台股等權重型ETF切入市場，相對攻守皆宜的投資方式，適合存股族投資人納入資產配置中且長期持有。

第一金小型精選基金及第一金店頭市場基金經理人許維哲提醒，審慎看待現階段台股走勢。不過，第二季起一旦聯準會升息止步，庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟，加上下半年為傳統電子旺季與2024年總統大選進入倒數半年，市場資金行情稍可期待，惟在高利率環境中，投資標的仍相對看好高股利、現金流穩定的標的，中小型利基股相對較有表現的空間。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，觀察過往台股大幅修正時，加權指數在相對底部時指數殖利率約為4.5～5％，根據資料，目前台股殖利率2022年底已來到5.1％，可見長期逢低布局機會浮現。而如今築底跡象已慢慢浮出，投資人或可以布局「市值型」台股標的，進一步捕捉今年的成長機會。