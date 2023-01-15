景氣轉折 公用事業韌性強

經歷過去一年高通膨、快速升息環境，全球金融市場大幅震盪，公用事業類股2022年展現防禦價值與投資韌性。投信法人強調，水電瓦斯等公用事業除在行情震盪階段展現防禦價值，同時還有長期現金流與收益穩定的特性，機構法人對2023年的景氣動向保守，公用事業股仍可望受惠於新能源、新建設等轉型題材，挹注持續性成長動能。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，各國政府為扭轉傳統能源使用高碳排的情形，致力投入公用事業轉型建設，如太陽能、智慧電網、儲能裝置等新建設。還有針對傳統鐵公基等運輸產業的電力、能源使用效率改善設施等，目標在實現淨零碳排的未來世界，也因此更有助於產業轉型與投資動能的持續提升等。

2023年全球仍將籠罩在通膨偏高、經濟成長趨緩的投資氛圍中，林志映表示，一旦供應鏈問題受控及經濟衰退預期陸續反應過後，各國回到中性貨幣政策步調，對公用事業水電瓦斯等相關企業料仍可望維持穩定的收益及現金流，現階段全球景氣轉折階段，水電瓦斯基礎建設等公用事業仍是值得留意的收益型投資工具。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，數位基礎建設也具備剛性需求，在現今數位時代下，即使經濟陷入衰退、消費市場需求漸緩，網路、數據等應用需求並不會因此減少，以及5G、互聯網、大數據等技術依然持續發展，使得像是資料中心等相關數位基礎建設需求仍舊火熱，據Allied Market Research預估，2030年全球資料中心規模將達5,172億美元，發展潛力值得期待。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，各國政府淨零排放目標不變，也看好碳中和相關產業鏈前景，如有政策支持的潔淨能源、電動車、儲能設備等，建議投資人可挑選基本面佳、前景展望好的減碳企業擇優布局。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，力行永續發展的綠色目標是未來不可忽視的投資大趨勢，綠能相關指數2022年以來績效表現亦相對S&P 500指數抗跌，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性。