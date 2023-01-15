喜迎金兔年 電子股活蹦亂跳

由於投資人對科技股的低持股、基本面曙光乍現，及美國聯準會升息今年可望走到終點等因素，法人預期，在這樣的環境將有利於科技股股價重回正向軌道，第一季基調上可聚焦在績效且具潛力的電子股，預期兔年科技股股價走勢將會活蹦亂跳。

對於台灣科技股走勢展望，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，全球可能陷入經濟衰退的預期，使股市表現受到壓抑。在庫存調整持續的背景下，台股科技股獲利成長可能走弱，使企業對第一季營運展望偏向保守。但隨著庫存調整將在上半年結束，企業普遍預期下半年景氣將迎來復甦，加上通膨降溫及聯準會升息告一段落，科技股評價有望回升，帶動股市向上。

產業方面，陳釧瑤看好具新題材及成長動能仍強的族群，包括伺服器新平台受惠股、不受庫存調整影響的半導體IP類股等。而全球減碳趨勢確立，也讓綠能及儲能相關類股，具高成長潛力。

就近日登場的重要科技公司法說釋出訊息來看，安聯投信台股團隊認為，在AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，展望有望先蹲後跳，一來意味著布局契機浮現，另外也為市場注入信心，建議投資人可適度抱股過年或以定期定額方式參與科技股投資。

安聯投信台股團隊分析，就台灣科技股布局策略上，建議利用短期因素去累積長期趨勢明確的族群，等待下一個上升循環的到來；短期所有東西都有風險，但開始利空鈍化，在投資方向上宜回歸公司產業長期基本價值。

日盛高科技基金研究團隊分析，展望2023年第一季，由於通膨與就業數據都已往經濟降溫的方向發展，Fed的升息可能接近尾聲，雖然市場對景氣能否軟著陸仍有疑慮，但資金面有機會逐步好轉的態勢明確，BOJ先前的政策調整影響應偏重短期。基本面雖然電子需求仍然疲弱，但許多電子供應鏈的庫存已來到合理甚至偏低水準，預期後續訂單再下修空間有限。